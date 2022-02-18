СК взял на контроль расследование убийства москвича в Карачаево-Черкесии

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил руководство следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесии отчитаться о ходе расследования убийства жителя Москвы в регионе. Дело находится под контролем центрального аппарата СК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике Щепкину Николаю доложить о проводимом комплексе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — сказано в сообщении.

Следствие выяснило, что 16 февраля туристы из Москвы ехали на машине в направлении поселка Архыз. В какой-то момент группа остановилось у станицы Кардоникская. К ним подъехала машина с двумя местными жителями, между москвичами и этими людьми произошел конфликт, который перерос в драку.

«В ходе ссоры у подозреваемого на почве личных неприязненных отношений к одному из мужчин внезапно возник преступный умысел, направленный на совершение его убийства», — добавили в СК.

Подозреваемый ножом ударил туриста в живот, после чего пострадавший скончался по пути в больницу.

По факту произошедшего открыто уголовное дело об убийстве, задержан 34-летний житель станицы Сторожевая. Расследование продолжается.