СК выявил хищение крупной суммы при строительстве стадиона в Петербурге
Следователи обнаружили хищение крупной суммы денег при строительстве стадиона в Санкт-Петербурге, информирует РИА «Новости» со ссылкой на главу СК РФ Александра Бастрыкина.
По его словам, в целом сумма украденных при возведении спортивного объекта средств составила приблизительно 180 миллионов рублей, пишет РИА ФАН.
Накануне Бастрыкин подвел итоги работы следователей в текущем году. Он отметил, что сумма возмещения по коррупционным преступлениям превысила два миллиарда рублей. Правоохранители арестовали имущество обвиняемых более чем на восемь миллиардов рублей.