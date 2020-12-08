СК выявил хищение крупной суммы при строительстве стадиона в Петербурге

По его словам, в целом сумма украденных при возведении спортивного объекта средств составила приблизительно 180 миллионов рублей, пишет РИА ФАН.

Накануне Бастрыкин подвел итоги работы следователей в текущем году. Он отметил, что сумма возмещения по коррупционным преступлениям превысила два миллиарда рублей. Правоохранители арестовали имущество обвиняемых более чем на восемь миллиардов рублей.