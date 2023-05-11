Криминал 11 мая 2023, 22:28 СК возбудил уголовное дело после убийства ребенка на западе Москвы СК возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка на западе Москвы

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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства четырехлетнего мальчика в квартире на западе Москвы. Об этом сообщил столичный следственный комитет в Telegram-канале. «360» опубликовал кадры с места происшествия.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

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Правоохранители обнаружили в квартире жилого дома на Рублевском шоссе тело ребенка с признаками насильственной смерти. Следователи и криминалисты столичного СК проводят осмотр места происшествия.

По подозрению в убийстве ребенка задержана его мать 1981 года рождения. Ее доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также формируются документы для назначения задержанной амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.

На месте происшествия следователи обнаружили кухонный нож со следами крови, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале. На теле мальчика также обнаружили следы удушения.

«В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.