Криминал 06 марта 2024, 16:54 СК возбудил уголовное дело после проверки семьи раненой девочки в Пушкино СК возбудил дело против женщины, ранившей дочь в Пушкино Пресс-служба Следственного комитета

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Следователи проверяют семью, в которой мать ранила ножом 10-летню дочь. В отношении жительницы города Пушкино возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В результате нападения матери девочка получила ранение ноги. Криминалисты и следователи проводят опросы по этому делу и собирают материал о семье пострадавшей школьницы.

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«Расследование продолжается», — указали в пресс-службе.

По версии следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с ребенком и кинула в школьницу кухонный нож.

Одна из соседок рассказала «360», что девочку воспитывают ее мама и бабушка, которые часто выпивают. У пострадавшей школьницы также есть старший брат, оба ребенка хорошо учатся и выглядят ухоженными, добавила жительница дома.