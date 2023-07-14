Криминал 14 июля 2023, 20:20 СК возбудил уголовное дело после обнаружения тел отца и дочери в Пушкино Видео «360»: на месте обнаружения тел отца и дочери в Пушкино работают следователи

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка в Пушкино, сообщила пресс-служба ведомства. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

В СК рассказали, что 14 июля в квартире одного из домов Пушкино обнаружили тела четырехлетней девочки и ее отца с огнестрельными ранениями. Там же обнаружили ружье и предсмертную записку.

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«В настоящее время на месте работают следовали и криминалисты, по результатам осмотра будут назначены экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе.

Об убийстве ребенка в полицию сообщила жена погибшего мужчины. По ее словам, сначала он расправился с девочкой, а после покончил с собой. Женщина сумела спастись.

По данным РЕН ТВ, между супругами в последнее время часто случались ссоры, молодые люди собирались разводиться. В предсмертной записке мужчина обвинил в случившемся свою жену, отметили авторы статьи. Они добавили, что соседи не догадывались о том, что в семье не все так ладно, а поведение погибшего ничем не выделялось.