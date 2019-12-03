СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Мытищах
«Следственным отделом по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», — сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета.
В пресс-службе ведомства рассказали, что завершили осмотр места происшествия, оттуда изъят кухонный нож. Мужчина задержан и доставлен в полицию на допрос. За посягательство на жизнь полицейского ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
Напавшим на полицейского в Мытищах оказался 26-летний местный жительПодробнее
3 декабря полицейский во время патрулирования на улице Благовещенская в Мытищах остановил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Когда стражи порядка начали оформлять административный протокол, нарушитель достал кухонный нож и нанес удар в область шеи сотрудника полиции. Стражу правопорядка оказали медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.