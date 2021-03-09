СК возбудил уголовное дело после массового отравления детей в Махачкале

Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело после сообщения о госпитализации 27 детей с симптомами кишечной инфекции в Махачкале. Также с похожими симптомами в больницу попали 22 взрослых.

«В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также очага инфекции», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

По версии следствия, 6 и 7 марта 2021 года в Республиканский кожно-венерологический диспансер поступили 49 человек, из них 27 детей с симптомами острой кишечной инфекции. В ведомстве отметили, что все, кто обратился в больницу, уже получили медицинскую помощь.

В результате возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Несколько часов назад в Минздраве Дагестана сообщили, что с признаками отравления в больницу попали 24 жителя Махачкалы и 22 человека из них — дети. Пока неизвестно, чем конкретно отравились пациенты.