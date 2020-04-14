СК возбудил уголовное дело после фейка в Сети о коронавирусе

Распространение недостоверной информации о коронавирусе стало поводом для возбуждения уголовного дела. Речь идет о фейковой новости в паблике «Омбудсмен полиции».

Автор поста от 2 апреля заявил, что в одном из военных учебных заведений 70% курсантов и офицеров якобы заразились коронавирусом. Однако их все равно заставляют делать утреннюю зарядку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». У человека, написавшего эту новость, проводят обыски.

Ранее Генпрокуратура РФ попросила Роскомнадзор удалить фейковые новости, связанные с коронавирусом. В одной из них говорилось, что на уфимском кладбище подготовили тысячи мест для умерших пациентов с COVID-19. Другой пользователь Сети распространял информацию о том, что «под прикрытием борьбы с коронавирусом» проходит переворот. Третий заявил о 100 умерших от коронавируса в больнице Волгограда. Официальные власти регионов опровергли все эти сообщения.