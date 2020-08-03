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    03 августа 2020, 15:34

    СК возбудил уголовное дело после драки между десантниками и Росгвардией в парке Горького

    Мария Шагиахметова

    Следователи завели уголовное дело после драки между десантниками и сотрудниками Росгвардии в парке Горького. Об этом сообщило РИА «Новости».
    СК возбудил уголовное дело после драки между десантниками и Росгвардией в парке Горького

    «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ „Применение насилия в отношении представителя власти“», — рассказала агентству руководитель московского главка СК РФ Юлия Иванова.

    По информации следствия два сотрудника Росгвардии «получили телесные повреждения».

    Видео, где схлестнулись десантники и сотрудники Росгвардии появилось в день ВДВ в Сети. На кадрах видно, как правоохранители держатся вместе и противостоят наплыву военных. По предварительным данным, росгвардейцы хотели задержать одного из десантников.

    Ранее в Алтайском крае произошла потасовка с участием профессиональных спортсменов. Удар боксера привел к гибели одного из участников драки. Позже был арестован 38-летний подозреваемый, в отношении мужчины также заведено уголовное дело.

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