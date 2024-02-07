Криминал 07 февраля 2024, 14:38 СК возбудил уголовное дело по факту убийства трех женщин под Наро-Фоминском РИА «Новости»

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Тела трех женщин с огнестрельными ранениями обнаружили в частном домовладении деревни Свитино Наро-Фоминского городского округа. По факту убийства возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

Уголовное дело передали в первое управление по расследованию особо важных дел. По информации ведомства, к работе подключилась группа наиболее опытных следователей и криминалистов.

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«Проводится осмотр, принимаются меры к установлению всех обстоятельств и причастных к преступлению лиц», — указали в пресс-службе.

Следователи начали отрабатывать различные версии произошедшего, проинформировал RT.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в деревне Свитино обнаружили тела трех пенсионерок — двух 68-летних сестер-близнецов и их 65-летнюю подругу. По информации издания, женщин убили 5 февраля. Их тела через день обнаружил сосед, указали авторы статьи.