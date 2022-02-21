СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство композитора Колкера

Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту нападения на 88-летнего композитора Александра Колкера. Дело завели по статье «Покушение на убийство», сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого — 46-летнего жителя Южно-Сахалинска — задержали по горячим следам в одном из хостелов Санкт-Петербурга. Решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения. Расследование продолжается.

На заслуженного деятеля искусств напали в подъезде его дома на набережной Черной речки 20 февраля. Неизвестный в медицинской маске зашел следом за Колкером в лифт и стал душить его. Композитор упал, а нападавший выбежал из кабины, когда лифт остановился. Видео нападения опубликовало МВД.

Композитор сам вызвал полицию, от госпитализации он отказался.

Александр Колкер написал музыку к известным песням «Стоят девчонки», «Парень с Петроградской стороны», «Туман», «Опять плывут куда-то корабли». Его композиции также можно услышать в фильмах «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки», «Уходя — уходи».