СК возбудил уголовное дело о халатности после избиения ребенка в Калининградской области

В Калининградской области следователи завели уголовное дело о халатности органов опеки, которая привела к истязанию ребенка. Они отдали малолетнего ребенка матери, которая вела асоциальный образ жизни.

Дело было заведено по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Калининградской области.

По версии следствия, в прошлом году жительница Калининграда отдала грудного ребенка в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В этом году женщина попросила вернуть ей сына, органы опеки согласились.

«Вместе с тем, как полагает следствие, сотрудники отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, достоверно зная, что женщина привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего ребенка, а также что мальчик длительное время находится в тяжелой жизненной ситуации, без надлежащего родительского ухода и присмотра, должных мер по устранению указанной ситуации не приняли», — сообщили в ведомстве.

Следствие предполагает, что последние четыре месяца мать систематически избивала ребенка, возраст которого был год и девять месяцев, а также не ухаживала за ним. В начале мая этого года соседи обнаружили его избитым и полураздетым на лестничной площадке. В этот момент его мама употребляла алкогольные напитки.

На калининградку было заведено уголовное дело об истязании.