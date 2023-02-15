15 февраля 2023, 14:29
СК возбудил новое уголовное дело о дискредитации армии России
СК завел уголовное дело на гражданина Украины из-за дискредитации армии России
Следственный комитет завел уголовное дело в отношении гражданина Украины по факту публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.
Правоохранители установили, что подозреваемый проживает в Энгельсе. В одной из социальных сетей он размещал публикации, которые порочат и дискредитируют действий российских военных в специальной операции на Украине.
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«Совместно с сотрудниками ФСБ России следователи СК по Саратовской области задержали подозреваемого», — отметили в ведомстве.
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В настоящее время Следком выясняет все обстоятельства произошедшего и проводит следственные действия.
Ранее в Тверской суд Москвы поступил административный протокол на бывшего футболиста Евгения Савина, которого обвинили в размещении видеороликов, порочащих российских военных.
Следственный комитет России
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