Криминал 15 февраля 2023, 14:29 СК возбудил новое уголовное дело о дискредитации армии России СК завел уголовное дело на гражданина Украины из-за дискредитации армии России

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Следственный комитет завел уголовное дело в отношении гражданина Украины по факту публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что подозреваемый проживает в Энгельсе. В одной из социальных сетей он размещал публикации, которые порочат и дискредитируют действий российских военных в специальной операции на Украине.

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«Совместно с сотрудниками ФСБ России следователи СК по Саратовской области задержали подозреваемого», — отметили в ведомстве.

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В настоящее время Следком выясняет все обстоятельства произошедшего и проводит следственные действия.

Ранее в Тверской суд Москвы поступил административный протокол на бывшего футболиста Евгения Савина, которого обвинили в размещении видеороликов, порочащих российских военных.