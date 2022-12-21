Криминал 21 декабря 2022, 00:45 СК возбудил еще одно уголовное дело после обстрела ВСУ больницы в Донецке Следственный комитет завел еще одно дело на военных ВСУ из-за атаки на больницу в Донецке РИА «Новости»

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Следственный комитет России принял решение возбудить еще одно уголовное дело после обстрела военными 110 отдельной механизированной бригады больницы в Донецке. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Ими были грубо нарушены требования Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола к ней, запрещающим применять оружие», — отмечено в официальном сообщении.

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В воскресенье, 18 декабря, ВСУ вели обстрел по Донецкому клиническому территориальному медицинскому объединению в Калининском районе. Ракеты повредили два корпуса медучреждения, пострадали пациенты, один из которых позже скончался от ранений. Следователи уже побывали на месте ЧП и провели допрос среди очевидцев.

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее сообщал, что всех пациентов больницы имени Калинина эвакуировали во время пожара после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

ВСУ вели обстрел по Киевскому, Ворошиловскому и Калининскому районам города. В результате повреждения получили здание котельной, общежитие № 2 ДонНТУ и шесть многоквартирных жилых домах.