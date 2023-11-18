18 ноября 2023, 13:54
СК возбудил дело против мужчины, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве
Следователи возбудили дело после попытки мужчины потушить Вечный огонь в Москве
В Москве возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества против мужчины, который пытался потушить Вечный огонь. Он подозревается в реабилитация нацизма, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что пьяный 49-летний житель столицы в субботу на площади Победы решил осквернить символы воинской славы России.
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Он принес на Поклонную гору заранее приготовленную пластиковую бутылку с неизвестной жидкостью и залил Вечный огонь. Также он начал разбрасывать памятные венки.
Подозреваемого привезли к следователю на допрос. После этого ему изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела контролирует столичная прокуратура.
Ранее чебаркульские полицейские нашли школьниц, которые использовали для жарки Вечный огонь в парке Победы. Правоохранительные органы связались с родителями подростков, на них составят административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.
Вандализм
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