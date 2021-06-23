СК возбудил дело против летного директора S7

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело против летного директора авиакомпании S7 Мансура Бадракова. Его и ведущего пилота-инструктора перевозчика заподозрили в коммерческом подкупе и посредничестве в нем.

Расследование начали по материалам управления «Т» СЭБ ФСБ России, уточнили в пресс-службе СК РФ. Следствие считает, что Бадраков 21 июня через посредника, которым выступил пилот-инструктор, получил взятку одно из сотрудников. Ему передали полтора миллиона рублей, чтобы летный директор способствовал устройству человека на работу в S7.

Сотрудники ФСБ России задержали Бадракова с поличным после получения денежных средств. Меру пресечения ему выберет суд. Следствие ходатайствовало о его аресте. Посредника оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Мансуру Бадракову вменяют коммерческий подкуп в особо крупном размере. Пилоту-инструктору — посредничество в этом преступлении.

О задержании летного директора S7 ранее написали СМИ. Якобы он пытался продать должность пилота лайнера Airbus A320neo, первого в России воздушного судна такой модели.