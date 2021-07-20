СК возбудил дело против главы ГИБДД Ставрополья за взятки в 19 миллионов

СК возбудил уголовное дело против главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова за то, что его банда получила взятки на сумму более 19 миллионов рублей. Следователи намерены арестовать чиновника.

По данным ведомства, Сафонов вместе со своими подельниками на протяжении нескольких лет делали неформальные пропуска, которые продавали грузовым компаниям, перевозящим зерно и строительные материалы.

Такие документы позволяли провозить груз по территории Ставрополья без остановки сотрудниками ГИБДД на стационарных постах. Общая сумма взятки, которую получила группа составила 19 миллионов рублей.

Вместе с Сафоновым задержали начальника отдела УГИБДД краевого главка МВД Александра Аржанухина, инспектора ГИБДД Виталия Мельчикова и четверых гражданских лиц.

В месте проживания подозреваемых провели обыски в ходе которых изъяли крупные суммы денег, дорогостоящие автомобили, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

В ближайшее время правоохранители направят ходатайство в суд о взятии задержанных под стражу.

По данным ведомства, Сафонов вместе со своими подельниками на протяжении нескольких лет делал пропуска, которые продавал грузовым компаниям, перевозящим зерно и строительные материалы.

Благодаря таким пропускам сотрудники ГИБДД не останавливали дальнобойщиков на стационарных и передвижных постах. Общая сумма взятки, которую получила группа, составила 19 миллионов рублей.

В месте проживания подозреваемых провели обыски, в ходе которых изъяли крупные суммы денег, дорогостоящие автомобили, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

Первым о задержании Сафонова и его подельников сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он отметил, что начальник ставропольского управления ГИБДД создал криминальную структуру, через которую получал взятки.

По словам депутата, Сафонов выстроил настоящую мафиозную банду, которая наживалась на всем, начиная от продажи «блатных» автомобильных номеров, заканчивая торговлей песком.