СК возбудил дело после убийства двух детей на северо-востоке Москвы

Столичные следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетних после обнаружения тел двух детей в квартире Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по городу.

В ведомстве считают, что 20 февраля в одном из домов по Ясному проезду женщина убила своих детей трех и 11 лет, а потом нанесла себе несколько ранений в области шеи. Подозреваемую госпитализировали. Медики оказывают ей необходимую помощь.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами „а, в“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних)», — уточнили в СК.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного главка. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Отца и соседей семьи допрашивают. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Руководитель главного следственного управления Андрей Стрижов взял ход расследования на личный контроль.