СК возбудил дело после трансляции в Сети видео из хирургического отделения

В Приморском крае завели уголовное дело после трансляции в Сети видео операции в больнице. Злоумышленник распространял в интернете кадры с камер видеонаблюдения, установленных в хирургическом отделении медицинского центра в городе Артем.

Уголовное дело заведено по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», сообщили в СК.

По версии следствия, неизвестный злоумышленник 4 декабря собрал с камер видеонаблюдения записи из хирургического отделения, на которых изображена пациентка на приеме у врача. Данные видео, по данным СК, содержат сведения о частной жизни пациентки, составляет ее личную тайну и распространена без ее согласия.

Сейчас идет расследование, однако уже известно, что видео было похищено хакером, который проживает за пределами России.

В открытом доступе видео с операции пациентки было несколько минут.

Ранее руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал, что множество частных видеокамер постоянно взламывают в России. Некоторые из них располагаются в гостиницах, салонах, где делают интимные процедуры, кабинетах массажистов и других подобных местах.