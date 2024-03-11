Криминал 11 марта 2024, 09:17 СК возбудил дело после того, как ребенка парализовало во время родов в Новосибирске Уголовное дело возбудили в Новосибирске из-за паралича у младенца во время родов РИА «Новости»

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В Новосибирске младенец во время родов получил травму, в результате чего его частично парализовало. По факту произошедшего завели уголовное дело, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Председатель СК России поставил на контроль результаты расследования дела о получении травмы новорожденным в Новосибирске», — подчеркнули в ведомстве.

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Как стало известно, у ребенка парализовало руки из-за травмы, полученной в процессе родов. Мать мальчика считает, что такое могло произойти из-за врачебной ошибки.

Стражи правопорядка установят обстоятельства случившегося и дадут оценку качества медицинской помощи.

Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее десятилетнему мальчику парализовало руку после удара током в московском автосалоне.