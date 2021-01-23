СК возбудил дело после стрельбы на свадьбе в Новой Москве

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство двух и более лиц“) и ст. 222 УК РФ („Незаконное хранение оружия“)», — приводит ее слова агентство.

О том, что двоих мужчин застрелили во время праздничного мероприятия стало известно в ночь на субботу, 23 января.

По словам представителя столичного СК, 22 января во время праздничного мероприятия между гостями произошел конфликт. Словестная перепалка закончился перестрелкой. После произошедшего стрелявший скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Ранее Джейсон Найтингейл захватил заложницу в Эванстоне (штат Иллинойс) и устроил стрельбу. Он убил четверых человек и ранил двоих. Найтингейл был ликвидирован полицейскими. Как позже рассказали правоохранители, что стрелявший был студентом Университета Чикаго. Он открыл огонь во время ограбления магазина.