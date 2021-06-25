СК возбудил дело после столкновения на Волге лодки и катера с депутатами

Уголовное дело возбудили после столкновения на Волге в Самарской области катера и надувной лодки. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ. В катере находились депутаты Жигулевской городской думы. В лодке — пара с ребенком. Один мужчина выпал за борт и пропал без вести.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи установили, что управлявший Fjord-460 нарушил правила безопасности. Из-за этого и произошло столкновение с надувной лодкой.

Сейчас сотрудники СК продолжают устанавливать все обстоятельств происшествия. Они опрашивают свидетелей. Уже проведен осмотр катера и лодки. В рамках расследования будет проведен ряд экспертиз. Спасательные отряды продолжают поиски пропавшего мужчины.

Столкновение произошло 18 июня недалеко от Жигулевска. Катер Fjord-460 столкнулся с надувной лодкой Gladiator-370, в которой находились двое взрослых и ребенок. От удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и пропал без вести.

Катером управлял госинспектор Жигулевского государственного заповедника. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, пассажирами были депутаты Жигулевской городской думы, сообщило РИА «Новости».