01 апреля 2024, 16:35
СК возбудил дело после подрыва автомобиля в ЛНР
СК возбудил уголовные дела по трем статьям после взрыва авто в Старобельске
На месте взрыва автомобиля в Старобельске работают представители правоохранительных органов, сообщила пресс-служба СК. По факту взрыва автомобиля, в котором погиб человек, возбудили уголовные дела по трем статьям УК.
ЧП расследуют при оперативном сопровождении управления ФСБ по ЛНР. Дела возбудили по статьям о теракте, а также об изготовлении и незаконном хранении взрывных устройств.
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«Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению указанных преступлений», — уточнили в СК.
Подрыв машины произошел днем 1 апреля. В результате погиб замглавы ГУ ЛНР «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Валерий Чайка.
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