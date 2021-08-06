СК возбудил дело после побега пяти заключенных из изолятора в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора в Истре после побега заключенных. Сейчас на свободе находятся пять преступников. Среди них обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.

О возбуждении уголовного дела сообщил ТАСС. По предварительным данным, преступники скрутили замки камеры гаечным ключом, при том, что этот инструмент является запрещенным в обороте в помещении изолятора.

Источник агентства в правоохранительных органах заявил, беглецы смогли выломать лоток-кормушку в камере, вскрыть замок, а потом сбежали через заднюю дверь. Все это произошло около 04:00, но сотрудники изолятора не услышали шум, а пропажу обнаружили только утром на обходе.

Сейчас беглецов ищут в Подмосковье, Москве и соседних регионах. Проверку по факту случившегося также ведет и прокуратура. На месте ЧП работает комиссия ГУ МВД Московской области.

Помимо Мавриди, из изолятора сбежали четыре уроженца Молдавии, они проходят обвиняемыми в делах о кражах.