facebook_pixel
    01 октября 2020, 11:39

    СК возбудил дело после пьяных стримов матери из Тюмени

    Александра Ломейко

    СК возбудил дело против стримерши из Тюмени. Она измывалась над собственными сыновьями в прямом эфире: распускала руки, ругалась на мальчиков матом и всячески их унижала.
    СК возбудил дело после пьяных стримов матери из Тюмени

    Следствие выяснило, что подозреваемая измывалась над детьми в квартире на Камчатской улице, сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.

    Начав трансляцию в одном из интернет-приложений, 32-летняя женщина била старшего мальчика 2008 года рождения, оскорбляла подростка и его шестилетнего брата, ругаясь матом, и всячески унижала ребят.

    Сейчас СК проводит необходимые мероприятия, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего. Следователи дадут оценку и работе органов опеки и профилактики.

    Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ об истязании в отношении несовершеннолетнего.

    Личность женщины, которая устраивала прямые эфиры с алкоголем и матом, установили накануне. К ней в квартиру направили сотрудников соцзащиты, но дверь им никто не открыл. Инспекторам пришлось общаться с соседями нерадивой матери. Семью поставили на контроль полиция и социальные службы.

    Новости SMI.FM