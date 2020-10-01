СК возбудил дело после пьяных стримов матери из Тюмени

СК возбудил дело против стримерши из Тюмени. Она измывалась над собственными сыновьями в прямом эфире: распускала руки, ругалась на мальчиков матом и всячески их унижала.

Следствие выяснило, что подозреваемая измывалась над детьми в квартире на Камчатской улице, сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.

Начав трансляцию в одном из интернет-приложений, 32-летняя женщина била старшего мальчика 2008 года рождения, оскорбляла подростка и его шестилетнего брата, ругаясь матом, и всячески унижала ребят.

Сейчас СК проводит необходимые мероприятия, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего. Следователи дадут оценку и работе органов опеки и профилактики.

Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ об истязании в отношении несовершеннолетнего.

Личность женщины, которая устраивала прямые эфиры с алкоголем и матом, установили накануне. К ней в квартиру направили сотрудников соцзащиты, но дверь им никто не открыл. Инспекторам пришлось общаться с соседями нерадивой матери. Семью поставили на контроль полиция и социальные службы.