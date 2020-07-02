СК возбудил дело после падения бутылки на девочку в Красногорске

В подмосковном Красногорске на четырехлетнюю девочку упал пакет с мусором. Ребенок получил удар бутылкой по голове и попал в реанимацию. Следователи возбудили уголовное дело после случившегося.

В СК предварительно выяснили, что вечером 1 июля из окна красногорской квартиры кто-то выкинул мусорный пакет. В нем в том числе находилась пустая стеклянная бутылка. Пакет с тарой рухнул прямо на проходившую по улице вместе с родителями девочку, уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Ребенок получил травмы: малышку отправили в Красногорскую ЦРБ на скорой, добавила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Девочку прооперировали и перевели в реанимационное отделение.

«Предварительно установлено, что трое детей находились на подъездном балконе, и один из мальчиков сбросил пакет с мусором, который стоял там на полу», — рассказали СК.

Специалисты ведомства уже осмотрели место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбудили по части первой статьи 118 УК РФ — о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее полицейские выяснили, что в квартире, откуда сбросили мусорный пакет, живет женщина с двумя детьми. Она рассказала, что к сыну пришли друзья шести-восьми лет. Один из них выкинул пакет с мусором с общего балкона с высоты 23 этажа.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, которых привлекли к расследованию, установили всех участников произошедшего.