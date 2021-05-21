СК возбудил дело после нападения лицеиста на учительницу в Березниках

После нападения 16-летнего лицеиста с ножом на учительницу в Березниках возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю открыло уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». Об этом сказано на сайте регионального ведомства.

«В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи», — говорится в сообщении.

В пятницу, 21 мая, десятиклассник напал на учительницу в лицее № 1 в Березниках. Она получила серьезные ранения и была госпитализирована в больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился поднять вертолет для транспортировки женщины в пермскую больницу.

Занятия в этом учебном заведении на сегодня отменены, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе администрации города. На месте ЧП работают следователи. Они осматривают лицей, опрашивают свидетелей. В скором времени будут назначены необходимые экспертизы. Расследование дела продолжается.