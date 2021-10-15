СК возбудил дело после конфликта между пассажирами в метро Москвы

Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» против мужчин, вступивших в словесную перепалку с пассажирами, которые встали на защиту женщины в метро. Следствие установило, что дебоширы применили насилие по отношению к людям в вагоне поезда.

«По результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщила пресс-служба СК РФ.

Вечером 12 октября в вагоне поезда, который следовал от станции «Волгоградский проспект» до станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена, несколько мужчин агрессивно повели себя в отношении ехавшей в этом же вагоне женщины. За пассажирку заступились другие пассажиры.

«В ходе начавшегося конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне электропоезда», — отмечено в сообщении пресс-службы.

В ближайшее время с фигурантами будут проведены необходимые следственные действия.