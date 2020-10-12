СК возбудил дело после истории о пансионате для пожилых в Уфе

Следователи возбудили дело о ненадлежащем оказании услуг по уходу за престарелыми людьми и инвалидами в уфимском пансионате «Моя семья». Проверку в заведении начали после публикаций в СМИ.

Уголовное дело решили открыть по результатам проверочных мероприятий, сообщили в пресс-службе СК РФ по Башкирии.

«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ», — подчеркнули в ведомстве.

Следователи осмотрели сам пансионат, а в офисе организации провели обыски. Специалисты изъяли и анализируют необходимую документацию.

«Проводится медицинское освидетельствование постояльцев, допрашивается руководство, работники организации, постояльцы и их родственники», — добавили в СК.

В рамках дела также начаты проверки в надзорных и контрольных органах, чтобы установить «соответствие оказываемых услуг предъявляемых законом требованиям и нормам». Действиям руководства и работников организаций дадут по их итогам правовую оценку.

Скандал вокруг пансионата «Моя семья» разгорелся после публикации в Сети фото и видео того, как в заведении относятся к пожилым постояльцам. Автор кадров уверял, что с престарелыми людьми грубо обращаются, плохо кормят и не в полной мере обеспечивают постельными принадлежностями. Хозяин заведения устроил по пансионату экскурсию, чтобы показать, как в нем живется.