Криминал 07 сентября 2023, 23:33 СК возбудил дело по факту наезда на ребенка в центре Москвы СК России по Москве возбудил уголовное дело по факту наезда такси на ребенка Unsplash

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По факту ДТП в центре Москвы с участием автомобиля такси следователи ГУ СК России возбудили уголовное дело. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Уголовное дело возбудили по статьям о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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По данным следствия, водитель автомобиля такси на Нижегородской улице сбил восьмилетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Предположительно, водитель такси проехал на красный сигнал светофора, расположенного на регулируемом пешеходном переходе. Прокуратура взяла на контроль расследование дорожного происшествия.

В СК сообщили, что водитель такси задержан, с ним проводят следственные действия, назначены судебные экспертизы. Следователи допрашивают свидетелей происшествия.