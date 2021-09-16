СК возбудил дело о призывах к массовым беспорядкам в дни выборов через Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в дни выборов через Telegram-каналы. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Людей подозревают в склонении и вовлечении в организацию и участие в массовых беспорядках.

По данным ведомства, не менее 11 человек из семи регионов создали сеть Telegram-каналов, в которых занимались агитацией, направленной на организацию массовых беспорядков в дни единого голосования в России.

Петренко уточнила, что эти люди, в частности, публиковали видеоролики, в которых по итогам экспертиз было выявлено «наличие побуждений к насильственным действиям, адресованных неопределенному кругу лиц».

Всем фигурантам будут предъявлены обвинения. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте, добавила представитель СК.

Голосование на выборах в Госдуму РФ и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября.