СК возбудил дело о превышении полномочий против мэра Томска

Следственный комитет подтвердил задержание Ивана Кляйна. В отношении мэра Томска возбудили уголовное дело о превышении полномочий.

Дело открыто на основании материалов регионального УФСБ, заявили в региональном СК. Следствие считает, что градоначальник давал незаконные указания в интересах «Томского пива». Он является основным акционером предприятия.

В 2016 году Кляйн приказал начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска «внести в геоинформационную систему „ГеоКад“ недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО „Томское пиво“». Глава ведомства на этом основании должен был подготовить постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя (имя не называется) об изменении территориальной зоны.

Градоначальник в начале 2017 года подписал документ о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе земельного участка, где находилось «Томское пиво». На основе этого постановления заявление бизнесмена отклонили. В итоге предприниматель понес большие убытки. Он не смог построить на вышеуказанном земельном участке многоэтажные жилые дома.

Кляйн стал мэром Томска в 2013 году. В администрации главы города и в «Томском пиве» проходят обыски. Градоначальника, а также свидетелей допрашивают. Расследование дела продолжается.

Ранее СМИ писали, что Кляйна задержала ФСБ во время селекторного совещания. Обязанности главы города временно будет исполнять первый заместитель мэра Михаил Ратнер.