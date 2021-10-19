СК возбудил дело о халатности после убийства девочки в Вологде

Уголовное дело о халатности возбудили после убийства девятилетней девочки в Вологде. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Следователи завели дело о халатности должностных лиц из профильных органов, которые, как полагают в СК, не выявили опасное положение девочки в семье. Кроме того, возбуждено дело в отношении матери погибшей школьницы по статье «Оставление в опасности».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин высоко оценил совместную работу следователей и оперативников в Вологодской области, где в течение двух суток удалось установить и задержать подозреваемую в убийстве девятилетней девочки.

Школьница пропала 16 октября. В последний раз ее видели на записи с камеры в магазине, где она вместе с подругой покупала сладости. На протяжении двух дней пропавшую искали почти 650 человек. Тело впоследствии нашли вечером 18 октября в нескольких километрах от дома на улице Воровского. По записям с камер вычислили и задержали предполагаемую убийцу. Подозреваемой стала 40-летняя женщина, которая состоит на учете у психиатра.