СК возбудил дело из-за похорон тюменского ветерана ВОВ в мешке
«Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей при организации ритуальных услуг при погребении ветерана Великой Отечественной войны по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Халатность», — говорится в сообщении пресс-службы главка СК по Тюменской области.
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По версии следствия, 31 июля 2019 года в Тюмени была ненадлежащим образом захоронена 91-летняя ветеран Великой Отечественной войны. Женщина жила в пансионате для ветеранов войны и труда. Ее похоронили в черном мешке, поскольку сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать.
Департамент социального развития Тюменской области объявил директору пансионата сначала выговор, а 19 августа по приказу замгубернатора Ольги Кузнечевских его уволили.
Следователи изучают все обстоятельства, которые привели к тому, что ветерана похоронили в мешке. За данное преступление виновному грозит арест на срок до трех месяцев.