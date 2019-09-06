  • СК возбудил дело из-за похорон тюменского ветерана ВОВ в мешке

    06 сентября 2019, 11:55

    Андрей Иванов

    Сотрудники одного из тюменских моргов отказались бесплатно подготовить к погребению тело умершей женщины, которая была ветераном Великой отечественной войны. Из-за этого в гроб ее положили в черном мешке. Следователи возбудили дело по статье «Халатность».
    СК возбудил дело из-за похорон тюменского ветерана ВОВ в мешке

    «Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей при организации ритуальных услуг при погребении ветерана Великой Отечественной войны по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Халатность», — говорится в сообщении пресс-службы главка СК по Тюменской области.

    Ветеран тыла умер в развалившемся доме в Ярославле

    Подробнее

    По версии следствия, 31 июля 2019 года в Тюмени была ненадлежащим образом захоронена 91-летняя ветеран Великой Отечественной войны. Женщина жила в пансионате для ветеранов войны и труда. Ее похоронили в черном мешке, поскольку сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать.

    Департамент социального развития Тюменской области объявил директору пансионата сначала выговор, а 19 августа по приказу замгубернатора Ольги Кузнечевских его уволили.

    Следователи изучают все обстоятельства, которые привели к тому, что ветерана похоронили в мешке. За данное преступление виновному грозит арест на срок до трех месяцев.