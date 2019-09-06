СК возбудил дело из-за похорон тюменского ветерана ВОВ в мешке

Сотрудники одного из тюменских моргов отказались бесплатно подготовить к погребению тело умершей женщины, которая была ветераном Великой отечественной войны. Из-за этого в гроб ее положили в черном мешке. Следователи возбудили дело по статье «Халатность».

«Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей при организации ритуальных услуг при погребении ветерана Великой Отечественной войны по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Халатность», — говорится в сообщении пресс-службы главка СК по Тюменской области.

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По версии следствия, 31 июля 2019 года в Тюмени была ненадлежащим образом захоронена 91-летняя ветеран Великой Отечественной войны. Женщина жила в пансионате для ветеранов войны и труда. Ее похоронили в черном мешке, поскольку сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать.

Департамент социального развития Тюменской области объявил директору пансионата сначала выговор, а 19 августа по приказу замгубернатора Ольги Кузнечевских его уволили.

Следователи изучают все обстоятельства, которые привели к тому, что ветерана похоронили в мешке. За данное преступление виновному грозит арест на срок до трех месяцев.