Криминал 06 апреля 2023, 19:43 СК возбудил дела после нападений на полицейских на Северном Кавказе СК возбудил уголовные дела после нападения на силовиков в Ингушетии и Северной Осетии Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Следственный комитет России возбудил уголовные дела после нападений на сотрудников полиции в Ингушетии и Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждены уголовные дела по фактам посягательств на сотрудников правоохранительных органов в республиках Северная Осетия — Алания и Ингушетия», — говорится в заявлении.

Реклама

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск лиц, причастных к этим преступлениям.

По информации следствия, 27 марта неизвестные обстреляли сотрудников полиции на посту «Волга 14» в Северной Осетии. В результате были ранены двое полицейских.

Позднее, 3 апреля, злоумышленники на окраине города Малгобека открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате пострадал один полицейский. Нападавшие скрылись с места происшествия.

В ночь с 5 на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии полицейские заблокировали боевиков в частном доме. В ходе перестрелки три сотрудника погибли, семеро получили ранения.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что боевикам, которые напали на силовиков в Малгобекском районе Ингушетии, удалось скрыться. Сейчас ведутся поиски напавших на полицейских.