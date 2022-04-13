СК установил имена членов формирования «Грузинский национальный легион»

СК России установил участников украинского вооруженного формирования «Грузинский национальный легион». Ведомство возбудило уголовное дело в отношении командира движения Мамуки Мамулашвили.

Дело против Мамулашвили возбуждено за привлечение наемников и призывы к уничтожению российских военных, отмечено в сообщении пресс-службы СК РФ.

По данным следствия, он создал на Украине указанное вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек грузинских наемников в его деятельность и деятельность нескольких других украинских вооруженных формирований. На сегодня следствие установило личности 24 наемников, которые являются гражданами Грузии, отмечено в сообщении СК.

Кроме того, как указало ведомство, в ходе следственных действий установлены и другие лица, причастные к деятельности на территории Украины «Грузинского национального легиона», а также другие подразделения наемников.

В Сети ранее распространилось видео с очередными издевательствами над российскими пленными. Военные со стороны Украины смеются и добивают лежащих российских солдат, у одного из них связаны руки. Преступников быстро нашли в социальных сетях. В одном из них пользователи узнали боевика Грузинского легиона, которого ранее видели в компании Михаила Саакашвили.