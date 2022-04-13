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    13 апреля 2022, 22:58

    СК установил имена членов формирования «Грузинский национальный легион»

    СК установил участников украинского формирования «Грузинский национальный легион»

    Валерия Шафирко

    СК России установил участников украинского вооруженного формирования «Грузинский национальный легион». Ведомство возбудило уголовное дело в отношении командира движения Мамуки Мамулашвили.

    Дело против Мамулашвили возбуждено за привлечение наемников и призывы к уничтожению российских военных, отмечено в сообщении пресс-службы СК РФ.

    По данным следствия, он создал на Украине указанное вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек грузинских наемников в его деятельность и деятельность нескольких других украинских вооруженных формирований. На сегодня следствие установило личности 24 наемников, которые являются гражданами Грузии, отмечено в сообщении СК.

    Кроме того, как указало ведомство, в ходе следственных действий установлены и другие лица, причастные к деятельности на территории Украины «Грузинского национального легиона», а также другие подразделения наемников.

    В Сети ранее распространилось видео с очередными издевательствами над российскими пленными. Военные со стороны Украины смеются и добивают лежащих российских солдат, у одного из них связаны руки. Преступников быстро нашли в социальных сетях. В одном из них пользователи узнали боевика Грузинского легиона, которого ранее видели в компании Михаила Саакашвили.