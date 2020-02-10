СК уличил замглавы подмосковного Ступино во взяточничестве
Ступинский замглавы и исполняющий обязанности директора МКУ «Ступинский центр закупок» получили 10 миллионов рублей от предпринимателей, сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области.
За эту сумму их фирма получила контракт на комплексное благоустройство дворовых территорий Ступино.
Чиновникам предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Остальным фигурантам дела тоже придется ответить перед законом.
Двух обвиняемых по ходатайству следствия арестовали, еще двух поместили под домашний арест. Один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА «Новости», что задержали замглавы Ступино Дениса Фунтикова. Он занимается вопросами строительства, автодорог, транспорта и связи, а также курирует управление градостроительной деятельности.
Следователи обыскали места жительства обвиняемых и пришли к ним на работу. По делу допросили свыше 10 человек. Расследование продолжается.