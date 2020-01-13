СК связал рост криминала с закрытием психиатрических больниц

По словам собеседника издания, параллельно с сокращением количества коек и психиатрических лечебниц развиваются формы внебольничной помощи. При этом происходит рост числа преступлений, которые совершают нездоровые люди. Краснов напомнил о случае нападения мужчины на ребенка в одном из детских садов Нарьян-Мара. Трагедия произошла 31 октября 2019 года.

«Закрытие большого количества психиатрических лечебниц породило новые проблемы и дало нежелательные результаты, особенно среди пациентов с наиболее тяжелыми и хроническими заболеваниями, что выразилось в том числе в росте криминогенной напряженности», — сказал представитель Следственного комитета России.

Краснов также добавил, что после того, как в 1990-х упразднили психиатрический учет, существующий надзор врачей за психически больными гражданами не гарантирует окружающим безопасность. Ведомством было проведено специальное исследование из-за сложившейся обстановки. Отмечается, что это было сделано по поручению главы СК Александра Бастрыкина.