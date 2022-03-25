СК сообщил о расследовании более 10 дел о фейках о ВС РФ

Следственный комитет РФ расследует более 10 уголовных дел, касающихся фейков о деятельности Вооруженных сил РФ, сообщил ТАСС председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он назвал очень своевременным принятие закона об уголовной ответственности за дезинформацию о работе ВС России, а также дискредитацию их действий по защите страны и поддержанию мира.

«Санкции новых статей Уголовного кодекса очень суровы и, полагаю, будут способствовать минимизации неправдивой информации и ее негативного влияния на широкую аудиторию», — отметил Бастрыкин.

По его словам, информационная война Запада против России, пропитанная дезинформацией, «становится прикрытием геноцида, агрессии, а также атак националистов на мирных граждан Донбасса».

Бастрыкин добавил, что публичные лица Украины позволяют себе угрозы, призывы к убийствам россиян и семей российских военнослужащих в официальных СМИ.

«Это еще раз подтверждает, что националистические идеи в их сознании трансформировались в радикальные формы, став нормой, и это очень опасно для любого общества», — подчеркнул председатель СК РФ.

Он заметил, что Россия никогда и нигде себе такого не позволяла.

Новая статья УК РФ о фейках про армию предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, жесткость закона соответствует ситуации тотальной информационной войны против России.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил дело о разработке Украиной биооружия массового поражения. СК квалифицировал создание биолабораторий в стране как разработку оружия.