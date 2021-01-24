СК сообщил о новых делах за насилие над силовиками на незаконной акции в Москве

По версии следствия, 23 января участники несанкционированной акции избили двух сотрудников Росгвардии и полицейского. Кроме того, одному из силовиков распылили в лицо газовый баллончик.

В этот же день в Пресненском районе столицы водитель автомобиля сбил полицейского. Так он отреагировал на его требования прекратить движение и остановиться.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Это не первые уголовные дела, которые следователи завели после несанкционированной акции в Москве.

Накануне в ведомстве сообщили, что разыскивают причастных к избиениям сотрудника Росгвардии на Сретенском бульваре и омоновца на Пушкинской площади, а также вандалов, повредивших автомобиль на Цветном бульваре и распыливших в лицо водителю газовый баллончик.

Несогласованные митинги прошли в российских городах в минувшую субботу, 23 января. Самый крупный прошел в Москве. По оценке столичного ГУ МВД, на Пушкинской площади собрались четыре тысячи человек.