СК сообщил о двух разрушенных зданиях при взрывах снарядов под Ростовом

Следователи проверили новые факты взрывов снарядов в Ростовской области после обстрелов с территории Украины. Выяснилось, что в результате детонации повреждения получили два здания. Об этом сообщила пресс-служба главка СК.

На опубликованных кадрах видно, что взрывами уничтожило деревянные дома. Сейчас на месте работают криминалисты, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

По данным следствия, в субботу, 19 февраля, неустановленные лица открыли стрельбу из реактивной системы залпового огня с территории Украины по приграничной области Тарасовского района Ростовской области. В результате полностью разрушился нежилой дом в хуторе Маноцкий и одна хозяйственная постройка в хуторе Патроновка. Жертв среди мирного населения нет.

Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство общеопасным способом».

Обострение ситуации в Донбассе произошло на этой неделе. В минувший четверг ВСУ открыли массированный обстрел населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день власти ДНР и ЛНР объявили о срочной эвакуации части населения в Россию.