СК предъявил украинцу Маркиву обвинение в убийстве россиянина в Донбассе

Маркива в РФ обвиняют в «Убийстве, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической, идеологической, национальной или религиозной ненависти».

До конфликта в Донбассе Маркив жил в Италии. После «майдана» он приехал на Украину и пошел воевать добровольцем. По версии следствия, Маркив слил командирам местоположение итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика Миронова, а те отдали приказ открыть минометный огонь на поражение.

Летом прошлого года украинца приговорили в Италии по делу о гибели Роккели к 24 годам заключения. Решение итальянского суда возмутило радикально настроенных украинцев и украинские власти. Сам Маркив своей вины не признал и заявил, что «всегда будет защищать Украину».

Погибшие итальянец и россиянин стали одними из первых жертв вооруженного конфликта в Донбассе. Вместе с ними под обстрел попал французский журналист Уильям Рогелон. Он выжил и во время расследования дал показания против Маркива.