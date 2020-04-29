СК РФ расследует невыплату надбавок за COVID-19 хакасским врачам

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил начать расследование для того, чтобы выяснить, действительно ли медики из Абакана (столица Хакасии) не получили положенные им выплаты.

«Журналисты рассказали о том, что выделенные и отправленные из федерального бюджета дополнительные материальные средства для работающих в условиях пандемии COVID-19 сотрудников медицинских служб так и не дошли до некоторых получателей», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что в Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса в местном медучреждении. Источником стал житель, приехавший из Москвы. Сейчас в регионе более 200 зараженных.