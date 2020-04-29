СК РФ расследует невыплату надбавок за COVID-19 хакасским врачам
Врачам из Хакасии не заплатили дополнительную премию за работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Следственный комитет России проведет проверку, чтобы выяснить обстоятельства, указано на официальном сайте.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил начать расследование для того, чтобы выяснить, действительно ли медики из Абакана (столица Хакасии) не получили положенные им выплаты.
«Журналисты рассказали о том, что выделенные и отправленные из федерального бюджета дополнительные материальные средства для работающих в условиях пандемии COVID-19 сотрудников медицинских служб так и не дошли до некоторых получателей», — говорится в сообщении СК.
Ранее сообщалось, что в Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса в местном медучреждении. Источником стал житель, приехавший из Москвы. Сейчас в регионе более 200 зараженных.