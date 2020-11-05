СК РФ объявил в международный розыск фигуранта дела о торговле детьми

В настоящий момент он находится в Праге. Адвокат Игорь Трунов заявил, что Басманный суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте. По версии следствия, Свитнев является совладельцем компании, которая, предположительно, оказывала юридическое сопровождение приемным родителям.

СК считает мужчину организатором схемы торговли детьми. Уточняется, что по делу проходят несколько фигурантов, они находятся под арестом. Одна из суррогатных матерей тоже разыскивается, сообщило ИА НСН.

Уголовное дело завели после того, как в квартире дома на Аргуновской улице в столице летом нынешнего года были обнаружены пять младенцев под присмотром двух женщин.