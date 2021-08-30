СК РФ начал проверку после рассекречивания имен украинцев, руководивших казнями в ВОВ

Следственный комитет России начал проверку после рассекречивания имен украинцев, которые руководили казнями жителей Орловщины во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина организовано проведение доследственной проверки на основании представленных УФСБ России по Орловской области рассекреченных материалов», — сказано в сообщении ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что управление ФСБ России по Орловской области рассекретило документы в рамках проекта «Без срока давности». В них названы имена карателей, руководивших в годы Великой Отечественной войны массовыми казнями мирных жителей в Орловской области. Среди лишенных жизни были и грудные дети.

Известно, что в казнях участвовали члены «Украинской компании» под командованием офицера Красной армии Николая Мирошниченко. Его после войны приговорили к расстрелу.