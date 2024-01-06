Криминал 06 января 2024, 19:28 СК решил изолировать избивших одноклассницу школьников из Нижнего Тагила Бастрыкин взял под контроль ход дела об избитых школьниках в Нижнем Тагиле РИА «Новости»

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Расследованием уголовного дела об избитых учениках пятого класса школы в Нижнем Тагиле займется третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета. Председатель ведомства Александр Бастрыкин взял историю под личный контроль. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В материалах дела отметили, что двое братьев 11 и 12 лет из семьи трудовых мигрантов из Азербайджана избили мальчика и девочку из пятого класса. Школьница получила серьезные травмы и попала в больницу.

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В связи с тем, что подозреваемые еще не достигли возраста уголовной ответственности, следователи рассматривают вариант помещения их в центр временной изоляции несовершеннолетних.

Для этого в рамках расследования уголовного дела получат характеристику братьев, а также ознакомятся с данными судебно-медицинской экспертизы пострадавшей девочки. После изучения всех материалов примут решение о ходатайстве перед судом об избрании меры пресечения.

Также следователи организовали проверку работы сотрудников городского управления образования, комиссии по делам несовершеннолетних и других органов профилактики детских нарушений на предмет халатности.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявлял, что братьев уже поставили на учет в ПДН территориального ОВД. Также он отмечал, что полиция готова обратиться в суд для изоляции школьников.