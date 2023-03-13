13 марта 2023, 15:32
СК расследует факт ракетного удара ВСУ по Белгородской области
СК пообещал расследовать факт ракетного удара ВСУ по Белгородской области
Следственный комитет России намерен расследовать факт обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Следственный комитет даст правовую оценку произошедшему и установит круг лиц, причастных к совершению преступления», — сказано в сообщении СК.
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Утром 10 марта система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом региона, она сбила четыре ракеты. В результате случившегося пострадала женщина, ее экстренно госпитализировали.
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Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, у женщины обнаружили открытую черепно-мозговую травму, ее прооперировали. Сейчас она находится в реанимации. Врачи делают все для спасения ее жизни, подчеркнул глава региона. Также при обстреле оказались повреждены два частных дома.
Следственный комитет России
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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