Криминал 13 марта 2023, 15:32 СК расследует факт ракетного удара ВСУ по Белгородской области СК пообещал расследовать факт ракетного удара ВСУ по Белгородской области РИА «Новости»

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Следственный комитет России намерен расследовать факт обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следственный комитет даст правовую оценку произошедшему и установит круг лиц, причастных к совершению преступления», — сказано в сообщении СК.

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Утром 10 марта система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом региона, она сбила четыре ракеты. В результате случившегося пострадала женщина, ее экстренно госпитализировали.

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Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, у женщины обнаружили открытую черепно-мозговую травму, ее прооперировали. Сейчас она находится в реанимации. Врачи делают все для спасения ее жизни, подчеркнул глава региона. Также при обстреле оказались повреждены два частных дома.