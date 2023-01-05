Криминал 05 января 2023, 00:43 СК расследует факт обстрела Васильевки украинскими войсками РИА «Новости»

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Российские следователи зафиксируют и расследуют факт обстрела украинскими военными Васильевки в Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале Следственный комитет.

«Сегодня появилась информация о погибших и пострадавших среди гражданского населения в результате обстрела города Васильевки в Запорожской области», — говорится в официальном сообщении.

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По данным ведомства, представительство ДНР в СЦКК также сообщило об обстреле Петровского района Донецка, в результате один из местных жителей получил несовместимые с жизнью ранения. Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего.

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Украинские войска начали обстрел Васильевки в среду, 4 января. Основной удар пришелся по многоэтажному жилому дому. Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что жертвами атаки ВСУ стали пять человек и 15 пострадали, писало ИА Nation News. Среди раненых четверо сотрудников МЧС.