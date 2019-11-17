СК рассказал о ходе расследования дел о хищениях при строительстве Восточного

СК РФ сейчас расследует 12 уголовных дел, которые связаны с хищениями на космодроме Восточный. Следователи также направили в суд 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, приговоры по делам Восточного уже вынесли 58 людям. Осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы.

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За решетку отправили начальника ФГУП «Дальспецстрой» Юрия Хризмана и главного бухгалтера этого предприятия Владимира Ашихмина.

Также осудили бывшего заместителя начальника ФГУП «Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства» Михаила Гельмана и экс-главу ФГУП «Спецстройтехнологии» Александра Никитина.

По данным следственного ведомства, только Хризман причинил ущерб государству в размере 5,2 миллиарда рублей.

Ранее во время совещания с правительством президент России Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный до сих пор не навели порядок. По его словам, проект практически носит общенациональный характер, поэтому всех призвали «работать прозрачно».

Тем не менее хищения продолжаются. Строительство Восточного возьмет под жесткий контроль гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он принял такое решение, чтобы пресечь разгул коррупции и мошенничества на проекте.