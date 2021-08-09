СК распорядился искать в подвалах пропавшего в Тюмени ребенка

Девятилетнюю девочку, пропавшую в Тюмени, будут искать в подвалах и на чердаках домов. Об этом написал сайт 72.ru.

«В ходе расследования уголовного дела <…> возникла необходимость в обследовании чердаков и подвалов многоквартирных жилых домов, коллекторов теплосетей, системы ливневой канализации, пожарных резервуаров и трансформаторных подстанций в Тюмени на предмет обнаружения тела без вести пропавшей», — говорится в распоряжении регионального управления СКР.

Организовать поиски поручили собственникам помещений.

Ребенка ищут с 30 июня. Дело взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин, а за информацию о местонахождении девочки объявлена награда в полмиллиона рублей, написало Ura.ru.